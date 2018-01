Electrabel begrijpt verwijten niet: 'Waarom wordt ons onvoldoende onderhoud verweten?'

De federale nucleaire waakhond FANC bevestigt dat uitbater Engie Electrabel gebrekkig onderhoud wordt verweten van beton in een bunker met noodmateriaal voor de kerncentrale Doel 3, zoals Le Soir donderdag berichtte.

Het was volgens het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle de uitbater zelf die begin oktober tijdens een geplande stop van de reactor het FANC op de hoogte bracht van problemen met beton van de bunker.

Het FANC voerde met zijn technische afdeling Bel-V inspecties uit en wacht nu af tot Electrabel de problemen oplost vooraleer groen licht voor de heropstart kan worden gegeven. Engie meldt op haar transparantiewebsite dat Doel 3 voorlopig tot 15 april stilligt.

Bij het FANC spreekt men zich daar niet over uit. 'Zolang de staat van het beton niet verbetert, komt er geen heropstart. We kunnen ons niet uitspreken over de timing. We zijn in continu overleg', klinkt het.

De stillegging heeft concreet te maken met betondegradatie van een bunker in het niet-nucleaire gedeelte, dit door stoom. De getroffen delen dienen volgens de nucleaire waakhond voor de opslag van secundaire noodsystemen zoals pompen en generatoren. Het gaat om 'dubbele' apparatuur, maar ook die moet in geval van nood te allen tijde beschikbaar zijn. Voor de andere reactoren zou het beton van een aanvaardbaar niveau zijn.

Uitbater Engie Electrabel begrijpt de verwijten van het FANC echter niet goed, aldus woordvoerder Olivier Desclee. 'We voeren regelmatig revisies door van de reactoren. Dat is lang op voorhand afgesproken. We voeren de afgesproken inspecties door op afgesproken tijdstippen. Waarom wordt ons dan onvoldoende onderhoud verweten?', klinkt het bij de uitbater van de kerncentrales. Het bedrijf bevestigt dat tijdens zo'n inspectie is gebleken dat betonwerken nodig zijn. 'Hadden we dat vroeger moeten doen, dan hadden we dat wel gedaan', verzekert de zegsman.

Groen-fractieleider Kristof Calvo vindt het goed dat het FANC Electrabel op de vingers tikt. 'Maar eigenlijk zou het zover niet hoeven te komen', zegt Calvo. 'Ik begrijp echt niet dat een groot bedrijf als Electrabel nonchalant omspringt met het onderhoud van een kerncentrale. Gaan we zulke verwaarloosde centrales verlengen?', vraagt Calvo zich af, verwijzend naar het pleidooi van N-VA om de kernuitstap uit te stellen.

Voor een kerncentrale moeten veiligheid en onderhoud evident zijn, zegt de Groen-politicus. 'Het probleem staat trouwens niet op zich. De Belgische kernreactoren laten heel wat steken vallen. Dit alles zorgt ervoor dat we wereldrecordhouder zijn qua ongeplande stilleggingen', aldus Calvo.