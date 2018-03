Eindelijk hebben we een oppositie: SP.A doet regering-Michel beven

'Dit is een speciale dag voor mij,' stak SP.A-Kamerlid Dirk Van der Maelen van wal op het partijhoofdkwartier in Brussel. 'Ik ben al sinds 2001 met dit dossier bezig.' Nu mocht Van der Maelen de pers te woord staan over een studie die de zoektocht naar een nieuw Belgische gevechtsvliegtuig op zijn kop zet.

...