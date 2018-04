Eind dit jaar alle geïnterneerden uit gevangenis? De Block predikt 'realisme'

Er verblijven momenteel nog ruim vijfhonderd geïnterneerden in de Belgische gevangenissen. Tegen eind dit jaar zouden er helemaal geen delinquenten met mentale problemen meer achter tralies mogen zitten zonder aangepaste zorg. Gaat dat lukken? "We doen er alles aan, maar we moeten ook realistisch zijn", zei minister van Volksgezondheid Maggie De Block in het VRT-radioprogramma De Ochtend.

Het Europees Hof van de Rechten van de Mens wil dat alle geïnterneerden tegen eind dit jaar een plaats hebben in een instelling met aangepaste therapeutische omkadering. Het Hof legde dat ultimatum in 2016 op om ervoor te zorgen dat dit structurele probleem in ons land eindelijk opgelost zou raken.

In afwachting zijn alle individuele zaken in Straatsburg geschorst. "We moeten realistisch zijn. We hebben daarvoor nieuwe centra nodig en die staan er ook niet van vandaag op morgen", blikt De Block vooruit. "Ons land is jarenlang in gebreke gebleven voor de opvang van zieke mensen die zich in de gevangenis bevinden. We hebben daar in deze legislatuur heel hard aan moeten werken. Maar als er twintig jaar niets gebeurt, is het moeilijk om dat op een paar jaar helemaal te remediëren", zo prijst ze de samenwerking met minister van Justitie Koen Geens.

Het aantal geïnterneerden in gewone gevangenissen is de voorbije jaren al zowat gehalveerd. De voorbije jaren zijn forensische psychiatrische centra geopend in Gent en Antwerpen en daar komen nog instellingen in Aalst, Waver en Paifve bij.

Daarnaast moet er volgens De Block gewerkt worden aan een betere uitstroom naar de reguliere opvang. Sinds de opening van de instelling in Gent zijn er slechts 47 mensen uitgestroomd. "We zien dat mensen te lang in de gevangenis hebben gezeten met te weinig zorg en zogenaamde detentieschade hebben opgelopen."