Egbert Lachaert (Open VLD) haalt uit naar CD&V'er Kris Peeters: 'Ik begrijp zijn positie niet'

Egbert Lachaert botste de voorbije weken met Peeters over onder meer het afschaffen van de ecocheques. De Open VLD'er wil die vervangen door een cash en onbelast bedrag voor elke werknemer. Peeters staat daarbij op de rem, vindt Lachaert. 'Ik begrijp die positie van Peeters niet. De vier partijen in deze regering hebben dat voorstel al goedgekeurd, en ook de parlementsleden van CD&V zijn mee. Maar toen het eerste, afwijzende advies van de Raad van State kwam, had Peeters geen twintig minuten nodig om het voorstel op Twitter helemaal af te kraken. Die ecocheques beginnen stilaan een symbool te worden voor de stilstand die we ook op veel andere vlakken ondervinden.'

Eerder kwamen Open VLD en CD&V al tegenover elkaar te staan in de discussies over de flexibilisering van de arbeidsmarkt en de wet op het Werkbaar Werken. Lachaert was liever verder gegaan dan de minister van Werk. 'Ik ben in 2012 in het Vlaams Parlement gekomen, en mijn eerste vraag in een commissie was er één voor toenmalig minister-president Peeters. Ik weet al niet meer waarover ze ging, maar in zijn antwoord verweet hij mij dat ik niet voldoende oog had voor de belangen van ondernemers. Dat is dus dezelfde Kris Peeters die sinds het aantreden van deze federale regering met luide stem de rol van de vakbonden vertolkt.'

Lachaert vergelijkt Peeters met minister van Justitie Koen Geens. 'Dat is toch een partijgenoot van Peeters? Wel, Geens werkt op een heel constructieve manier samen met het parlement. Dat verloopt allemaal erg vlot. Met het kabinet van Peeters is er nooit sprake geweest van samenwerking met het parlement. Hij is zelfs met de andere meerderheidspartijen altijd in een confrontatielogica blijven zitten.'

Egbert Lachaert was in 2012 tegenkandidaat van Gwendolyn Rutten bij de voorzittersverkiezingen van Open VLD. Hij verloor, weliswaar met veertig procent van de stemmen, maar heeft zijn vertrouwen in de partij nadien herwonnen. Zeker nu de liberalen niet langer met de PS regeren maar in een 'droomcoalitie' zitten, staat hij weer helemaal achter het verhaal van Gwendolyn Rutten.

Een ander heikel punt voor de regering-Michel blijft de begroting die voor het einde van de legislatuur in evenwicht moet zijn. Lachaert betwijfelt of dat wel zal lukken. 'Als de groei aantrekt en daardoor de inkomsten van de overheid stijgen, moet dat zeker mogelijk zijn. Als het evenwicht alleen door besparingen moet worden gerealiseerd, wordt het geen makkelijke opdracht. Er valt hier en daar nog wel wat te besparen, maar we moeten vaststellen dat we daar op onze grenzen botsen.'