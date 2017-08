Eerste spoor van fipronil recent aangetroffen in staal van september 2016

Het FAVV voert controles uit op stalen uit alle pluimveebedrijven in ons land. Daarnaast liet het agentschap ook historische monsters analyseren, die al voor het losbarsten van de crisis werden genomen. "Voor september 2016 werd nergens fipronil aangetroffen. In september 2016 is er een heel klein spoor van fipronil gevonden in één van veertien stalen", zei Herman Diricks.

De detectiedrempel van 0,005 milligram fipronil per kilogram ei werd echter niet overschreden. Tot januari werd daarna niets meer aangetroffen. Tot nu toe werd aangenomen dat het fipronilgebruik voor het eerst in november 2016 aan het licht kwam in Nederland. Daarover ontstond begin augustus heel wat ophef, omdat onze noorderburen een maand zouden hebben gewacht om de informatie door te geven aan de Belgische instanties.

De directeur van het federaal voedselagentschap kwam donderdagnamiddag in de Kamercomissies Landbouw en Volksgezondheid een stand van zaken geven over het onderzoek naar de fipronilcrisis. Diricks bevestigde dat er intussen meer dan 600 stalen zijn gecontroleerd uit 266 pluimveebedrijven in ons land. Er zijn twee pv's van inbreuk opgesteld, maar "de volksgezondheid is nooit in gevaar geweest".

Diricks bevestigde daarna dat het zeker om een geval van fraude gaat, "dat door het Belgische onderzoek aan het licht is gekomen". De FAVV-directeur verzekerde daarnaast dat er via het monitoringssysteem dat na het uitbreken van de crisis op poten is gezet, een "globaal overzicht" is op de Belgische pluimveebedrijven, en dat de samenwerking tussen het agentschap en het gerecht "bijzonder goed" verloopt.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) benadrukte na afloop van de presentatie van Diricks dat de volksgezondheid in ons land nooit in gevaar is geweest. "U kunt wat mij betreft morgenochtend in alle veiligheid een gekookt eitje eten", klonk het.