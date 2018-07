Eerste regen in vijftal weken na droogte: 'Enkel zomer 1976 was erger'

'Maar die motregen maakte dan ook geen enkel verschil', aldus de weerman van dienst. Desondanks blijft het erg droog: we zitten in de op één na droogste periode ooit, enkel in de legendarische zomer van 1976 was het nog droger.

De situatie is vooral problematisch in Vlaanderen. Grote delen van West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en delen van Vlaams-Brabant en het oosten van Limburg zijn door het KMI gecatalogiseerd als 'uiterst droog'. Die toestand zou nog minstens tien dagen aanhouden, blijkt ook uit de voorspellingen.

Delen Enkel in de zomer van 1976 was het nog erger. KMI

In sommige gebieden heeft het al vijf of zes weken niet geregend. Als het onweerde, was dat vooral over het oosten van het land. Voor de volgende dagen wordt wel regen voorspeld, maar het gaat om buien en dat betekent dus dat niet elke regio hiervan zal kunnen profiteren.

De droogte-index van het KMI staat nu op zeer droog tot uiterst droog. 'Enkel in de zomer van 1976 was het nog erger, maar toen lagen de temperaturen nog hoger, waardoor er meer verdamping was', legt men uit bij het KMI.

Het grondwater blijft over het algemeen dalen: momenteel zijn ongeveer de helft van de locaties in Vlaanderen historisch zeer laag. Het leidingwaterverbruik blijft dan weer hoger dan gemiddeld, maar stijgt niet meer. In de steden en gemeenten waar code geel van kracht is sinds 28 juni, blijft de waakzaamheidsfase ingesteld, staat op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij. Het gaat om de provincies West- en Oost-Vlaanderen en enkele gemeenten in Vlaams-Brabant. Aan iedereen wordt gevraagd spaarzaam te blijven omgaan met leidingwater. De situatie wordt van dag tot dag gemonitord.