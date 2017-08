Eerste ministerraad MR-cdH: overleg over slankere kabinetten en een financiële audit

De nieuwe Waalse regeringsploeg, onder leiding van minister-president Willy Borsus, beloofde bij haar aantreden om de kabinetten met 10 procent af te slanken. Die belofte werd donderdag op de eerste ministerraad meteen verankerd. De vorige regering tussen MR en PS telde 384 kabinetsleden.

'Wij willen het met 10 procent minder doen', zei Borsus op een persconferentie. 'En als het nog beter kan, zullen we dat doen.' Er is ook afgesproken dat ministers geen familieleden tot in de tweede graad kunnen aanwerven. Het gaat dan onder meer om kinderen, ouders, broers en zussen. Neven en nichten en ooms en tantes kunnen dan weer wel.

De regering heeft ook beslist haar wagenpark in kaart te brengen om nadien dan de stap te zetten naar een groenere vloot. Verder zal aan het Waals parlement gevraagd worden om het Rekenhof in te schakelen voor een financiële audit van de Waalse financiën.