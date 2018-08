Eerste gezin in nieuwe woonunits gesloten centrum: 'België zet verontrustende stap achteruit'

Het gaat om een gezin uit Servië met vier kinderen. Het gezin is uitgeprocedeerd en verblijft sinds 2013 illegaal in ons land. Twee keer werden ze in een open gezinswoning ondergebracht in afwachting van hun repatriëring, maar telkens namen ze de benen. Het is nog niet duidelijk wanneer het gezin wordt gerepatrieerd, aldus de Dienst Vreemdelingenzaken.

Amnesty International heeft dinsdag aan het kabinet van premier Charles Michel (MR) in de Brusselse Wetstraat geprotesteerd tegen de eerste opsluiting

De betogers trokken vanuit het Warandepark met een 20 meter lang spandoek naar het hek voor het kabinet van de eerste minister. Daar bevestigden ze de banner met het opschrift #eenkindsluitjenietop en plaatsten ze een rij van knuffels die opgesloten zaten in een houten doosje. 'België geeft al enkele jaren het goede voorbeeld door gebruik te maken van alternatieven voor de opsluiting van kinderen, maar vandaag zet ons land een verontrustende stap achteruit', zegt Lore Van Welden, woordvoerder van Amnesty International Vlaanderen. 'Dat kinderen achter tralies gezet worden omwille van hun migratiestatus, onder toezicht van camera's en bewakers, is een ondraaglijke gedachte. De gezinsunits zien er misschien gloednieuw uit, maar een gevangenis blijft een gevangenis.'

De actie verliep vreedzaam en de manifestanten ruimden het spandoek rustig op toen de politie na enkele minuten tussenkwam. Amnesty International zal het spandoek dinsdag ook nog ontplooien aan de Brusselse Beurs.

Volgens Amnesty International en andere Europese en VN-organisaties mogen kinderen nooit worden opgesloten louter vanwege hun migratiestatuut. 'Het is inderdaad noodzakelijk om gezinnen bijeen te houden, maar de opsluiting van gezinnen is evenzeer onwenselijk gezien het traumatiserende effect op de kinderen', aldus Van Welden.