Eerste gezin aangekomen in nieuwe woonunits gesloten centrum in Steenokkerzeel

Het gaat om een gezin uit Servië met vier kinderen. Het gezin is uitgeprocedeerd en verblijft sinds 2013 illegaal in ons land. Twee keer werden ze in een open gezinswoning ondergebracht in afwachting van hun repatriëring, maar telkens namen ze de benen. Het is nog niet duidelijk wanneer het gezin wordt gerepatrieerd, aldus de Dienst Vreemdelingenzaken.