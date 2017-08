Eerste deelnemers bereiken aankomst van Dodentocht, 1.400 anderen geven op

In Bornem hebben de eerste deelnemers aan de Dodentocht de aankomst bereikt. Een 28-tal lopers finishte al om 7 uur. Zowat 1.440 deelnemers hebben intussen opgegeven. 'Een redelijk normaal cijfer. Een flinke bui in de vroege ochtend was denk ik de boosdoener, want die zorgde voor veel natte voeten en blaren', zegt Thomas D'Hondt van de organisatie zaterdag.