Een 'Vlaams Unia', mag dat van de wet?

De oprichting van een interfederaal centrum voor de strijd tegen discriminatie is vanuit Europa opgelegd. Het pleidooi van N-VA voor een Vlaamse instelling is dus in strijd met het Europees recht. Dat stelde Waals minister van Gelijke Kansen Maxime Prévot (cdH) dinsdag. Hij verwees daarvoor naar een Europese richtlijn uit 2000.

