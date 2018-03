'Een politicus die zijn trackrecord zo enthousiast rondstrooit, moet véél nauwer toezien op de procedures'

Streng, maar rechtvaardig. Dat is de algemeen aanvaarde inschatting van het migratiebeleid van staatssecretaris Theo Francken (N-VA). In die analyse is Francken een degelijk bestuurder, die zijn dossiers beheerst, daadkrachtig criminelen het land uitzet, en Vlaanderen beschermt tegen vloedgolven van vluchtelingen allerhande. Als er al kritiek op hem komt, dan vanwege zijn stijl, die bijvoorbeeld CD&V-voorzitter Wouter Beke al eens aan Vlaams Belang doet denken. Premier Michel had het zondag nog over Franckens 'communicatie', waar hij het 'niet mee eens' is. Of neem Open VLD-Kamerfractieleider Patrick Dewael: 'Ik vraag me af waarom men, bijna lichtjes euforisch, tweet bij elke repatriëring van een gekleurde medemens.' Leuvens burgemeester Louis Tobback (SP.A) zei het in Knack nog op een andere manier: 'Hij geniet er te veel van.'

...