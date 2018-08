'Een plein is een knooppunt'

Er is de jongste tijd nogal wat te doen geweest na de gedeeltelijke afwerking en ingebruikneming van het vernieuwde Operaplein in het centrum van Antwerpen. Tijdens de zomermaanden is het nieuws schaarser en wellicht daardoor is er meer aandacht besteed aan deze lokale aangelegenheid. Maar toch, het probleem dat in een petitie vervat werd (meer groen !) is universeler dan dat van de Scheldestad. In alle steden, all over the world, zijn zoals Van Dale schrijft "open, onbebouwde ruimtes bij of tussen bouwwerken" en ieder van die steden heeft daar een andere visie op. In alle gevallen is het een feit dat zo'n open stadsgebieden een functie hebben die al dan niet noodzakelijk veel te maken heeft met de bewoners van die loci. Zij bepalen, bewust of onbewust, hoe zij zich die ruimte toeëigenen en dat gebeurt niet van de ene dag op de andere. Neem het middelgrote plein aan de voet van het Centre Pompidou in Parijs. Aanvankelijk was het een blinde vlek tegenover de immense technogevel maar s...