Een op zes kinderen zit zonder gordel in de auto in Vlaanderen

Vias ging bij meer dan 1.000 kinderen (tot 1,35 meter) in België na of en hoe ze vastgemaakt werden in de auto. Daaruit bleek dat maar 23 procent volledig correct vastgeklikt zat, dat wil zeggen in het juiste zitje en met de gordel op de juiste manier aan. De helft van de kinderen zat wel in het juiste zitje, maar werd niet correct vastgemaakt. En 13 procent, of een op de acht, droeg helemaal geen gordel.

Vlaanderen scoort in het onderzoek slechter dan Wallonië en Brussel. In Vlaanderen bleek slechts 21 procent helemaal juist vastgeklikt. Zeventien procent van de kinderen - een op de zes - zat zonder gordel in de auto.

Opvallend is dat de bestuurders vaak niet beseffen dat de kinderen op de verkeerde manier vervoerd worden. Zevenenzeventig procent was van mening dat het kind in het juiste zitje zat en correct vastgesnoerd was. Bij korte trajecten en bij zitjes in het midden van de achterbank is de kans op fouten groter. Een verdraaide gordel heeft bij een ongeval uiteraard minder zware gevolgen dan helemaal geen gordel.

Maar Vias stelde toch vast dat door het verkeerde gebruik de effectiviteit van het veiligheidssysteem zodanig verminderd was dat een botsing bij een derde van de kinderen zou leiden tot 'ernstige tot dodelijke verwondingen'. Volgens het verkeersveiligheidsinstituut verminderen kinderbeveiligssystemen de kans op dodelijke verwondingen bij een ongeval met 70 procent voor kinderen jonger dan 1 jaar en met 55 procent voor kinderen tussen 1 en 4 jaar.

Elk jaar krijgen ongeveer 5.000 ouders een boete van 174 euro omdat ze de wet rond kinderzitjes overtreden hebben. Vias voert om de drie jaar een soortgelijk onderzoek, maar maakt ditmaal geen vergelijkingen met vorige edities. 'De methodologie is veranderd. We hebben op meer factoren gelet, waardoor we de facto strengere normen hanteerden', zegt woordvoerder Stef Willems.