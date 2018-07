Een op de vijf werknemers krijgt te maken met grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

Zowat één op de vijf werknemers in Vlaanderen krijgt te maken met grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, zo blijkt uit de driejaarlijkse werkbaarheidsmeting van de SERV. Het gaat in de eerste plaats om intimidatie of bedreiging (16 procent) en pestgedrag (9 procent). Lichamelijk geweld en ongewenst seksueel gedrag komen minder voor, maar treffen toch respectievelijk 5 en 2,5 procent van de werknemers. Vooral de zorgsector wordt met grensoverschrijdend gedrag geconfronteerd, zo blijkt nog.

De SERV heeft in 2016 een werkbaarheidsmeting gehouden bij 12.000 werknemers. Eén op de vijf, wat overeenkomt met een half miljoen Vlamingen, zegt slachtoffer te zijn geweest van grensoverschrijdend gedrag. Bij een vorige enquête ging het nog om één op de zeven werknemers.

Hans Maertens, voorzitter van de SERV, pleit voor meer aandacht voor deze problematiek, 'wegens de impact op het welzijn en de gezondheid van werknemers'. Meer dan de helft van de personen die af te rekenen hebben met grensoverschrijdend gedrag, kampt met werkstressklachten. Een derde vertoont motivatieproblemen. Ze zijn ook vaker ziek en kijken meer uit naar ander werk.

Vooral zogenaamde 'contactberoepen' hebben te maken met grensoverschrijdend gedrag. Met name bij medewerkers in de jeugdbijstand, gehandicaptenzorg, welzijnswerk, rusthuizen, politie en leger noteert de monitor hogere cijfers (40 procent). Ook vrouwen zijn meer slachtoffer. Het verschil is hier het grootst voor ongewenst seksueel gedrag (4 procent van de vrouwen tegen minder dan 1 procent van de mannen).