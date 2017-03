Een op de vier gecontroleerde zieken betrapt op zwartwerk (video)

Bij 1.091 gerichte controles op zwartwerk vorig jaar bleek een kwart van de zieken stiekem aan het werk te zijn. Hoewel ze een uitkering kregen, klusten ze toch bij, schrijven de kranten van Mediahuis zaterdag. Bevoegd staatssecretaris Philippe De Backer (Open Vld) gaat de controles opvoeren en trekt daarvoor veertien extra inspecteurs aan.

"De controles zijn wel doelgericht. Vaak is er al een klacht of een ­vermoeden van fraude", zegt Ludwig Moens van het Rijks­instituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv). Dertig controleurs speuren er sociale fraude op in heel België, straks komen er dus nog 14 bij. Als je betrapt wordt op zwartwerk, moet je alle onterechte uitkeringen terugbetalen. ­

"Vorig jaar hebben we zo'n 2,5 miljoen euro kunnen terugvorderen via 308 uitkeringen", aldus De Backer. "In sommige gevallen krijgt de arbeidsongeschikte een boete. Die kan ­oplopen tot 800 euro." Volgens De Backer moet het aantal controles omhoog. De overkoepelende inspectiedienst SIOD zal dit jaar 10.000 sociale controles uitvoeren, duizend meer dan nu. De ziekenfondsen voeren ook onderzoeken uit. De focus ligt onder meer op zwartwerk bij mensen met een ziekte­uitkering.