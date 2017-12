Een op de tien vindt dat job lijdt onder drinkgedrag

Dat bericht De Standaard donderdag.

Volgens de krant is voor het eerst bij werknemers gepeild naar hun alcoholgebruik en de gevolgen daarvan op hun werk. Dat ook veel werkgevers er geen graten in zien om alcohol aan te bieden aan hun personeel, helpt niet, klinkt het. "In ongeveer een op de vijf bedrijven van de ondervraagden kon het afgelopen jaar minstens maandelijks alcohol gedronken worden", zegt onderzoeker Lode Godderis (KU Leuven), verbonden aan de externe preventiedienst Idewe, in de krant.

In totaal werden 5.700 Belgische werknemers bevraagd. Al die drankjes, zowel op het werk als thuis, houden risico's in: bevraagden gaven aan dat ze te laat komen of zelfs afwezig blijen door een kater, onregelmatig presteren, conflicten hebben met collega's en met hun werkgever. Soms leidt het tot ongevallen op het werk (1,4 procent) of tijdens het woon-werkverkeer (0,6 procent).

Vier op de tien automobilisten tellen glazen die ze mogen drinken voor ze rijden

Wanneer ze nog met de wagen gaan rijden, tellen meer dan 4 Vlamingen op 10 het aantal glazen alcohol dat ze mogen drinken om onder de wettelijke limiet te blijven. Dat blijkt uit een enquête van Vias institute, het instituut voor de verkeersveiligheid in ons land.

De feestdagen, en zeker nieuwjaar blijven ondanks de controles en de voortdurende sensibilisering risicovol. Zes op de tien beperken hun alcoholconsumptie, maar zonder enige rekening te houden met de wettelijke limiet, zo blijkt voorts. Het is volgens Vias zeer gevaarlijk om in te schatten hoeveel glazen alcohol je mag drinken voor je de wettelijke limiet bereikt. Dat hangt van verschillende factoren af zoals je gewicht of de gevoeligheid van het moment. Bovendien kan het alcoholgehalte in je bloed bij eenzelfde hoeveelheid alcohol bij een persoon verschillen van de ene week ten opzichte van de andere.

De BOB-campagnes bewijzen volgens Vias hun nut. In de periode van december tot februari zijn er het minst ongevallen waarbij een bestuurder onder invloed van alcohol is. Toch is tijdens oudejaarsdag en nieuwjaar bij een kwart van de ongevallen een bestuurder betrokken die onder invloed van alcohol reed. Dat is meer dan tijdens een 'normaal' weekend en meer dan tijdens de kerstdagen. In absolute cijfers gebeuren er rond nieuwjaar een 40-tal ongevallen te wijten aan alcohol ten opzichte van een 20-tal bij Kerstmis.

Vias institute raadt aan om bij de feesten met een BOB te werken.