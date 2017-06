Een op de tien rusthuisbewoners besmet met superbacterie

ESBL is nu de belangrijkste superbacterie in onze rusthuizen. Het percentage rusthuisbewoners dat besmet is met de bacterie is tussen 2011 en 2015 bijna verdubbeld, van 6 tot 11 procent, wat volgens de onderzoekers "verontrustend" is. Er zijn rusthuizen waar 45 procent van de bewoners besmet zijn met ESBL. Andere rusthuizen tellen geen besmette patiënten.

Dat komt onder meer door een verschil in hygiëne en het toedienen van antibiotica. "We starten in de herfst alvast een campagne voor een verbeterde handhygiëne bij het personeel", klinkt het bij Zorg & Gezondheid, het Vlaamse agentschap dat de woonzorgcentra opvolgt. Zij hebben het rapport in de zomer van 2016 al ontvangen, net als een aantal andere diensten en kabinetten. De overheid weet dus dat er wat loos is met ESBL, maar het is geen nieuws waar men graag mee uitpakt.

De laatste jaren is de strijd tegen antibiotica in de veeteelt bovendien opgevoerd. ESBL is onschuldig bij gezonde mensen, maar kan problemen geven bij zieken. Ze maakt andere bacteriën namelijk resistent tegen antibiotica, waardoor een simpele infectie levensbedreigend wordt.