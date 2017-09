Een op de drie uitbaters zelfstandige kinderopvang houdt hoofd amper boven water

'Als we ondernemen in de kinderopvang niet aantrekkelijker, leefbaarder en rendabeler maken, zitten we op termijn met een groot tekort aan opvangplaatsen', waarschuwt Hilde Van de Velde, voorzitster van de Federatie Kinderopvang. 'Zelfstandige kinderopvanginitiatieven hebben nood aan meer subsidies en opleiding.'

Uit de bevraging bij ruim 2.000 private opvanginitiatieven blijkt dat slechts dertig procent het mogelijk acht om rendabel te zijn zonder subsidies. 'Zij krijgen ouders over de vloer die een hoge dagprijs - tussen 30 en 60 euro - kunnen en willen betalen. Maar voor alle anderen is het nu, zelfs met een basissubsidie van 700 euro per kind, al moeilijk om rendabel te zijn', aldus Van de Velde.