Eén jaar na het (mislukte) EK in Frankrijk: was het allemaal de schuld van Wilmots?

In juni 2016 trokken de Rode Duivels vol zelfvertrouwen naar het EK in Frankrijk. Sommigen zagen de 'gouden generatie' al de finale spelen. Maar verder dan de kwartfinale zouden Hazard en co niet komen. Na de uitschakeling door voetbaldwerg Wales werd vooral bondscoach Marc Wilmots met pek en veren besmeurd. Was al die kritiek op één man wel terecht?