'Een gedwongen terugkeer is een man die schreeuwt om zijn kinderen tot hij geen stem meer heeft'

'Goedemorgen iedereen. We vliegen vandaag naar Kinshasa. Totaal aantal passagiers: Business Class 15, Economy 182. Specials: vandaag zijn er 4 infants aan boord, vergeet dus de gordeltjes en infant reddingsvestjes niet uit te delen. We vervoeren ook een DEPA. Iedereen kent de procedure? Geen warme drank, geen alcohol, praat er niet mee, hou de achterste deur vrij tijdens boarding. Hij komt geboeid aan boord want hij heeft zich al hevig verzet, maar ondertussen zou hij rustig zijn... Wie staat er achteraan?'

...