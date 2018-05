'Een financiële sanctie is dwingender dan leerplicht'

Inperken van het leefloon van ouders die hun kinderen niet naar de kleuterschool sturen is 'een van de weinige beslissingen die een stadsbestuur kan nemen' om die kinderen in de kleuterklas te krijgen. Dat stelt Wouter Duyck, cognitief psycholoog aan de Universiteit Gent en vandaag een van de luidste stemmen in het onderwijsdebat.

Duyck reageert daarmee op een recent voorstel van Antwerps burgemeester De Wever. Kritiek als zou bestraffen hier niet helpen wuift de psycholoog weg. 'Een financiële sanctie lijkt me in ieder geval een dwingender aansporing dan de leerplicht', zegt hij.

Volgens Duyck is kleuteronderwijs hét middel om de cognitieve achterstand van leerlingen van vreemde origine weg te werken. 'Op het vlak van cognitieve ontwikkeling liggen leerlingen van vreemde origine gemiddeld twee jaar achter. Een belangrijke factor blijkt de thuistaal te zijn.

'Misschien wel de gemakkelijkste hefboom om het probleem te verkleinen is kleuteronderwijs. Hoe vroeger je eraan begint, hoe groter het rendement van de inspanning. Daarom ben ik ook een grote voorstander van leerplicht vanaf tweeënhalf jaar. In Antwerpen stuurt 15 procent van de anderstalige ouders - ondertussen ongeveer de helft van de hele stad - zijn kinderen niet naar de kleuterschool. Dat leidt tot kinderen die nauwelijks Nederlands kunnen als ze zes zijn. Hoe kunnen ze daarna fatsoenlijk leren lezen en rekenen?'