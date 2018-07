Een écht milieu- en klimaatvriendelijker beleid voeren, durft deze regering niet

'Er zullen eerst grote rampen moeten gebeuren voor de autoriteiten zullen inzien dat de tijd dringt': zo formuleerde een Amerikaanse wetenschapper onlangs in het vakblad Science zijn frustratie over het uitblijven van efficiënte maatregelen tegen de klimaatopwarming. Je zou als milieubewuste Vlaming bijna hopen dat de huidige hittegolf - een rechtstreeks gevolg van weersystemen die veranderen door de klimaatopwarming - grote problemen zal opleveren, waardoor politici en autoriteiten met de handen in het haar zullen zitten.

...