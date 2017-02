Eén dode na treinongeval in Leuven

Nabij het station van Leuven is een trein ontspoord die op weg was naar De Panne. Daarbij is één dode gevallen. Negentien mensen geraakten gewond. Dat meldde Leuvens burgemeester Louis Tobback (sp.a) aan VRT Nieuws. Door dat ongeval is het treinverkeer van en naar Leuven onderbroken. Tobback en politiewoordvoerder Marc Vranckx bevestigen dat de persoon die overleden is niet op de trein zat.

"De trein ontspoorde bij het buitenrijden van het station Leuven, in de wisselzone", vult Infrabel-woordvoerder Frederic Petit aan. De passagiers van de ontspoorde trein worden via bussen geëvacueerd, meldt VRT-nieuwslezer Katrien Boon via Twitter.

Mensen die uit trein geëvacueerd zijn, worden weggebracht met bus. Ongeveer 100 mensen op trein. #leuven #ontsporing pic.twitter.com/RvVdkRDY2G -- katrien boon (@katrienboon) 18 februari 2017

