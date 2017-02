Eén dode en 27 gewonden na treinongeval in Leuven

Nabij het station van Leuven is een trein ontspoord die op weg was naar De Panne. Dat gebeurde op ongeveer een kilometer van een station, in de wisselzone. Daarbij is één dode gevallen. Negentien mensen geraakten gewond. Dat meldde Leuvens burgemeester Louis Tobback (sp.a) aan VRT Nieuws. Door dat ongeval is het treinverkeer van en naar Leuven onderbroken.

Tobback en politiewoordvoerder Marc Vranckx bevestigden eerst dat het dodelijke slachtoffer niet op de trein zat. Later zei Frederic Petit, woordvoerder aan Infrabe aan VRT Nieuws dat dat nog niet duidelijk was.

'Er lopen op dit moment drie onderzoeken', zei Petit. 'Het parket en de politie doen een onderzoek, de FOD Mobiliteit is ermee bezig en we voeren ook een intern onderzoek uit. In functie van die onderzoeken beslissen we wanneer het treinverkeer kan worden vrijgemaakt. ' Op dit moment wordt het treinverkeer vooral omgeleid via Ottignies. Er is ook een busdienst ingelegd tussen Leuven en Mechelen.

Burgemeester Tobback gaf aan dat het rampenplan perfect heeft gewerkt. 'Toen ik hier aankwam, waren alle hulpdiensten al aanwezig en waren alle gewonden al afgevoerd', prees hij het werk van de diensten.

De passagiers van de ontspoorde trein worden via bussen geëvacueerd, meldt VRT-nieuwslezer Katrien Boon via Twitter.

Mensen die uit trein geëvacueerd zijn, worden weggebracht met bus. Ongeveer 100 mensen op trein.

Premier Charles Michel betuigde eerst zijn medeleven via Twitter om daarna zelf naar de plaats van de ramp te komen.