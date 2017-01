'Eén dag zonder klagen is wat weinig. Misschien zouden we het beter elke maandag doen'

Ze zag zichzelf al jaren als een klaagvrije vrouw, vertelt de Nederlandse Sandra Brandt. Tot haar iets opviel. 'Telkens wanneer ik samen met mijn partner op visite was geweest, zat ik achteraf in de auto te klagen over die mensen die altijd klaagden. Behoorlijk hypocriet. Dus besloot ik om 24 uur niet te klagen, als uitdaging voor mezelf. Maar omdat ik dat toch wilde delen, heb ik er een Facebookevent van gemaakt. De eerste "klaagvrije maandag" vond plaats in 2015 en werd meteen een hype. Er was zelfs een kleuterklas die meedeed!'

...