Een brief voor de baas van Bpost: 'Uw diensten zitten niet meer in het hart van de samenleving'

Ik ken u niet, maar ik lees uw woorden weleens. Onlangs zei u tegen De Standaard dat we steeds minder brieven schrijven. Nog maar 8,1 miljoen per dag. En ooit zullen dat er 800.000 zijn, voorspelde u, al wist u niet wanneer. 'Als het zover is, zal ik het vertellen en dan zullen de mensen opnieuw schrikken. Voor dringende zaken rekenen mensen niet meer op de brief.' U zei ook dat 'ons model niet meer houdbaar is'.

...