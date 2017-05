Econoom Ivan Van de Cloot: 'Regering vergist zich in kost vergrijzing'

Volgens hoofdeconoom van denktank Itinera Institute Ivan Van de Cloot heeft de regering een kans gemist in het hervormen van de fiscaliteit. 'De koopkracht stijgt inderdaad. Maar laat me één voorbehoud maken: de taxshift is serieus ondergefinancierd. Die had budgetneutraal moeten zijn. Men schuift de rekening door naar de toekomst.' Dat zegt de econoom in een interview met de krant De Zondag.

'Een echte hervorming streeft naar een bredere belastbare basis en lagere tarieven', vervolgt Van de Cloot. 'Vandaag staan we veel te veel aftrekken en uitzonderingen toe. Dat maakt dat je een smalle basis hebt die je aan hoge tarieven moet belasten.'

Van de Cloot wijst op de invloed van lobbygroepen in het bekomen van uitzonderingen in de fiscale hervorming. 'Door die cadeaupolitiek is een fiscaal landschap gecreëerd waar een kat haar jongen niet meer vindt. Tenzij wie de middelen heeft om fiscalisten onder de arm te nemen.'

'Kost vergrijzing verkeerd ingeschat'

Bovendien schat de regering de kost van de vergrijzing verkeerd in, aldus Van de Cloot. 'De regering zegt dat ze de vergrijzingskosten halveert, maar dat klopt niet. Ik heb die cijfers in detail bestudeerd. Men rekent bijvoorbeeld migratie mee. Maar dat vereist dan wel dat migranten werken. Net daarin behoren wij tot de zwakste landen van Europa.'

Van de Cloot wil dat de regering een prioriteit maakt van het verlagen van de lasten op arbeid. Ook de vennootschapssbelasting moet volgens de econoom omlaag: 'Bedrijven die hier al zwaar geïnvesteerd hebben, zullen niet zo snel vertrekken. Maar die hoge belasting schrikt wel nieuwe bedrijven af. En dat is schadelijk op termijn.'

Ten slotte maakt Van de Cloot zich ernstige zorgen over de 'torenhoge' overheidsschuld, die politici volgens hem niet ernstig nemen. 'Elke ouder zou zwaar verontwaardigd moeten zijn. Dit is het zwaard van Damocles voor onze kinderen en kleinkinderen. Maar elke keer opnieuw vinden ze een excuus om dat evenwicht uit te stellen. Ooit loopt dat fataal af.'