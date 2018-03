Ecolo: 'Kernuitstap tegen 2025 is minst dure optie'

Volgens het scenario van Ecolo zou dat neerkomen op een bedrag van 600 miljoen euro.

Volgens de Franstalige groenen zou deze berekening na 2030 nog versterkt worden: de uitbreiding van het huidige nucleair aanbod, en 'a fortiori' de bouw van nieuwe reactoren, heeft meer kosten dan elk scenario van de sluiting van de nucleaire reactoren vanaf 2025.

In zijn analyse probeert de Franstalige partij ook diverse argumenten van de voorstanders van nucleair energie te ontkrachten, zoals het argument dat de CO2-uitstoot zal toenemen bij een nucleaire uitstap en het feit dat België meer afhankelijk zal zijn van andere landen voor energie.

Volgens Jean-Marc Nollet van Ecolo is 'een nucleaire uitstap niet alleen noodzakelijk wegens veiligheidsredenen, maar ook mogelijk in 2025 zonder een grote impact op de uitbouw van broeikasgassen of op de factuur'.