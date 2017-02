Eandis geeft 356 postjes aan politici

Louis Tobback (sp.a), burgemeester van Leuven en ondervoorzitter van Eandis, stelt voor om intercommunales te laten besturen door technisch gemeentepersoneel in plaats van politici.

Naast de moedermaatschappij Eandis en haar dochters zijn er nog zeven intercommunales en 17 regionale beheerscomités. In die comités zetelen vaak meer dan 20 politici. Cumuleren mag, dus sommige politici passeren meerdere keren langs de kassa bij Eandis.

Het Publifin-schandaal in Wallonië, waarbij mandatarissen geld kregen voor nepvergaderingen, veroorzaakt ook in Vlaanderen een debat over de intercommunales. Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten eist dat de privatisering van intercommunales mogelijk wordt gemaakt. In tegenstelling tot de Waalse bestuurders verdienen de Vlaamse wel geen fortuinen, aldus De Tijd.

De zitpenning in Vlaanderen is vastgelegd op 205 euro bruto per vergadering. Maar wie postjes combineert, kan tot ruim 8.000 euro per jaar verdienen. Daarnaast kunnen politici in Vlaanderen enkel een vergoeding krijgen als ze effectief aanwezig zijn.

Ondanks de striktere regels in Vlaanderen wil ondervoorzitter van Eandis Louis Tobback toch de politici weg uit Eandis. "Waarom moeten de ruim 230 gemeenten het energiedistributienet beheren? Dat is niet meer van deze tijd." Tobback stelt voor de intercommunales te laten besturen door technisch gemeentepersoneel.