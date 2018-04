Dylan Teuns klimt naar de top: 'Greg Van Avermaet en ik worden leiders door onze resultaten'

'Ik pronostikeer nooit, maar dit zeg ik al sinds het begin van het jaar: Teunske zal de Waalse Pijl winnen.' Waarop Tom Boonen een stilte liet vallen, om te benadrukken dat hij een zwaarwichtig statement had gedaan. En zo draaide de aflevering van het Canvas-programma Extra Time Koers na Parijs-Nice uit op een vergadering van de Dylan Teuns-fanclub. 'Een finisher pur sang. Kan ontploffen als hij al in het rood zit' (Jan Bakelants) en 'Zo'n punch in de laatste kilometer: alsof hij een turbo heeft' (José De Cauwer): het waren maar twee van de vele complimenten voor de ranke klimmer uit Halen bij Diest. Dylan Teuns eindigde zesde in Parijs-Nice, maar dat naakte resultaat geeft onvoldoende weer hoeveel indruk hij had gemaakt. Nu de klimkoersen eraan komen - te beginnen met de Amstel Gold Race, zondag - wordt er veel verwacht van Teunske.

