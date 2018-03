Durft u nog vlees te eten? Stel uw vraag aan Sonja De Becker van de Boerenbond

Mail uw naam, adres en vraag voor Sonja De Becker naar mijnvraag@knack.be. De geselecteerde vragen verschijnen in Knack (met vermelding van uw naam en gemeente). De vraag van de week wordt beloond met een bon van Standaard Boekhandel ter waarde van 20 euro.

Een nieuw seizoen, een nieuw voedselschandaal. Ditmaal gaat het niet over mishandelde varkens of besmette eieren, maar om rundvlees. Bij slachthuis Vebiva in Bastenaken werd gefraudeerd met vervaldata van ingevroren vlees en belandde er slachtafval in het gehakt. Verontwaardiging alom, er werd zelfs gewag gemaakt van 'maffiapraktijken'. Tussen haakjes: de familie Verbist, eigenaar van dit slachthuis (en nog drie andere) kwam eerder al in opspraak wegens dierenmishandeling.

En zo ging de bal aan het rollen: supermarktketens Delhaize en Colruyt moesten preventief rundvlees uit de rekken halen en beëindigen de samenwerking met Verbist. Maar ook het federaal voedselagentschap FAVV kreeg de wind van voren: blijkbaar kregen ze daar in 2016 al foute signalen over de slachthuizen van Verbist, maar bleef die 'gouden tip' dus erg lang zonder gevolgen. Er komt nu een audit bij het FAVV, en wellicht ook een stevige hervorming.

Maar is dat voldoende? Kunnen we nog vertrouwen hebben in ons voedsel, of blijft het wachten op het volgende schandaal met besmette vis, varken of misschien zelfs paprika's? Hoe weten we welk voedsel veilig (en gezond) is om te consumeren, en wat we moeten mijden? Is biovlees de enige veilige keuze? Of wordt ook daarmee gesjoemeld (bij Veviba zou ook biovlees vermengd zijn met gewoon vlees)? Moeten we allemaal vegetariër worden? Of enkel vlees eten waarvan we de oorsprong kennen, dankzij het fenomeen 'crowdbutching': online groepsaankopen van koeien, varkens of kippen.

De vleessector zal zich zeker moeten bezinnen over al deze malafide praktijken, als het opnieuw een proper imago wil krijgen. Maar misschien moeten we als consument ook de hand in eigen boezem steken? Waarom willen we wél honderden euro's neertellen voor een smartphone, maar moet ons voedsel zo goedkoop mogelijk zijn, zoals Sonja De Becker van de Boerenbond in Terzake aanvoerde? Zijn we met onze voeding echt bezig aan een 'race to the bottom'? Zijn hogere prijzen de enige manier om de kwaliteit van vlees en ander voedsel weer omhoog te krijgen? Of zijn schandalen gewoon eigen aan deze sector?