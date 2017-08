Duo Van Huylenbroeck - De Saeger geen kandidaat voor rectorschap UGent

Het duo Guido Van Huylenbroeck - Sarah De Saeger zal zich geen kandidaat stellen voor het rectorschap van de universiteit Gent. 'We hebben maximum 40 procent behaald in de eerste cyclus en geloven daarom dat het beter is om nu een nieuw kandidatenduo aan zet te laten', aldus het duo.