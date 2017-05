Duitsland zegt mogelijk financiering Doel en Tihange op

De christendemocratische partij CDU en de liberale FDP, die wellicht de nieuwe coalitie zullen vormen in Noord-Rijnland-Westfalen, willen het financiële belang van de Duitse deelstaat in de Belgische kerncentrales opzeggen. De staat is via zijn pensioenfonds betrokken bij Doel en Tihange.