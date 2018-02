Duitse rechter heeft geen bezwaar tegen dieselverbod in steden

Twee lagere rechtbanken hadden de steden Stuttgart en Düsseldorf tot zo'n rijverbod in bepaalde straten gedwongen om de uitstoot van stikstofdioxide in te perken.

De hoogste administratieve rechtbank, het Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, weigert nu om die twee beslissingen terug te draaien. Dat is een tegenvaller voor de Duitse autosector, want de uitspraak stelt de toekomst van dieselwagens in het land in vraag.

De uitspraak schept bovendien een precedent voor tientallen steden die ook niet aan de luchtvervuilingsnormen voldoen. De rechtbanken in Stuttgart en Düsseldorf hadden geoordeeld dat een verbod op dieselwagens in de binnensteden de beste manier is om de vervuiling snel aan te pakken en de EU-normen te halen.

Geen enkel andere voorstel zou de lucht sneller properder maken, luidde het. Het eigendomsrecht van de automobilisten woog daarbij niet op tegen de bescherming van de gezondheid.