Duchateau vs. Van Besien: 'Soms moet je mensen liefdevol bij hun nekvel grijpen' - 'Liefdevol hun geld afpakken, bedoelt u?'

Als het regent in Gent, druppelt het in Antwerpen. Het is een verrassende vaststelling, maar dezer dagen lijkt ze te kloppen. Terwijl Gent vorig jaar al een circulatieplan invoerde, wordt er nu pas in Antwerpen over een eigen versie gediscussieerd. Vorige week bleek de luchtkwaliteit in het centrum van Gent fel te zijn verbeterd. Logisch dus dat Groen en Wouter Van Besien met een soortgelijk plan campagne voeren. In de schaduw van Antwerpen Centraal zingt hij de lof van het Gentse model, maar dat valt bij Fons Duchateau op een koude steen.

