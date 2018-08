Dubbel zoveel autobestuurders betrapt zonder geslaagd te zijn voor rijexamen

Het kenniscentrum voor verkeersveiligheid Vias publiceerde recent het statistisch rapport 'Rijvaardigheid en Rijgeschiktheid'. Volgens de krant valt daarin op dat het aantal personen die plaatsnemen achter het stuur zonder geslaagd te zijn voor het examen ieder jaar toeneemt. In 2012 waren dat er nog 669, bij het laatst gekende cijfer van 2016 waren dat er al 1.331.

'Het aantal bestraffingen waarbij theoretische of praktische examens opnieuw moeten worden afgelegd en het aantal herstelonderzoeken waarbij medische en psychologische tests worden afgenomen, is de laatste jaren enorm toegenomen', zegt Stef Willems, woordvoerder van Vias. 'Een kwart van die mensen legt die examens of test nooit meer af, maar een deel daarvan rijdt wel nog rond met de auto.'