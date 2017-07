Drukke agenda voor Waalse regering 'in lopende zaken'

Anders dan in Vlaanderen moeten Waalse gezinnen met een televisietoestel elk jaar nog een taks van 100 euro betalen. PS en cdH waren het erover eens dat de taks weg moest, maar ze vonden maar geen manier om de 100 miljoen euro opbrengsten die de belasting jaarlijks opbrengt te compenseren.

PS-minister van Begroting zou een voorstel hebben om de taks geleidelijk af te schaffen (in twee jaar) en de minderinkomsten te compenseren met inkomsten uit de recent goedgekeurde fiscale regularisatie. Het cdH zou echter nog weinig zin hebben om de taks goed te keuren. De 'centristes' zeggen dat ze geen beslissingen meer willen nemen die een impact hebben op de begroting.

Maar wellicht wil het cdH vooral de MR niet schofferen. Die partij - nu nog in de oppositie in het Waals Parlement, maar met wie het cdH dus graag een nieuwe Waalse regering wil vormen - wil de taks al langer afschaffen en zou dat zonder twijfel graag zélf realiseren, volgens eigen inzichten.

Minister-president Paul Magnette (PS) zei woensdag op twitter dat er vorige week is afgesproken om het kijk- en luistergeld op de agenda te plaatsen én dat er over de afschaffing ervan een politiek akkoord is.