Drugs legaliseren? 'Dat soort aanpak past niet in De Wevers politieke kraam'

De Antwerpse advocaat Kris Luyckx countert de uitspraken van burgemeester Bart De Wever (N-VA) over politieke infiltratie van de drugsmaffia. 'Hij zou zich beter afvragen of zijn war on drugs wel de juiste remedie is'.