There is something rotten in Bastogne. In 1999 werd er transformatorolie uit oude machines gedumpt in het gemeentelijk afvaldepot. De olie kwam terecht bij het Waalse bedrijf Fogra en uiteindelijk bij vetmester Verkest. De dioxinecrisis was ontkipt. Verbist draaide in de Ardeense stad rot vlees in zijn gehakt, fraudeerde met de vervaldagen van zijn etiketten, en verkocht 'gewoon vlees' als biovlees. Dat er vandaag nog runderkarkassen in de diepvries van Louis Verbist hangen uit 2001 is niet verwonderlijk.

De vleesfraude bij Veviba in Bastogne wordt al jaren gedoogd. In het begin van deze eeuw slachtte Verbist bijvoorbeeld koeien voor Iran. Iranese keurders hielden hier toezicht op de slachtlijn en stempelden de karkassen af. Elke week werden er enkele beesten afgekeurd door de Iraanse veeartsen. Sperders verdachten het bedrijf ervan om de Iraanse stempels nagemaakt te hebben (met een malle in kalk), en daarmee het valse keuringsmerk op de afgekeurde karkassen aangebracht te hebben. Die karkassen gingen 's nachts terug in de diepvries, richting Teheran. Toen de dolle koeienziekte (BSE) uitbrak mochten de landbouwers hun dieren in Bastogne tegen subsidies laten slachten. Verdachte dieren werden 'gedenatureerd' door een blauwe vloeistof over de geslachte karkassen te gieten. Dit gebeurde echter selectief, achterkwartieren werden niet overgoten en de beste stukken werden er uitgesneden en toch in de voedselketen gebracht.

Delen Droeg men bij het Voedselagentschap een paardenbril om het koeienvlees te keuren?

Deze zaken werden onderzocht door Vlaamse speurders, en in een lade van het gerecht van Neufchâteau ligt er nog altijd een dossier te rotten over deze praktijken. Ze werden echter toegedekt, belandden in de doofpot of leidden in 2006 zelfs tot een vrijspraak, wegens gebrek aan bewijs.

Meer zelfs, toenmalig minister van landbouw José Happart (PS) vond dat de Vlaamse speurders niets te zoeken hadden in de Ardennen. Ondertussen werd de hormonencel bij de Federale Politie afgebouwd en ligt ze in Brussel op de palliatieve zorgen. In elk slachthuis loopt er doorlopend een stoeterij aan dierenartsen en ambtenaren van het Federaal Voedselagentschap (FAVV) rond, vermoedelijk met een zonnebril of paardenbril op, want elk schandaal kan blijkbaar maar aan het licht komen door een externe klacht, zoals nu vanuit Kosovo in 2016.

Als je na 16 jaar ronddolen in de koelkasten van Verbist nog niet gezien hebt dat er kadavers opgebaard liggen uit 2001 ben je geen keurder maar een blinde mol. Medeplichtigheid, schuldig verzuim of onkunde? De heksenjacht door het FAVV bij de buurtslager om de hoek is blijkbaar omgekeerd evenredig met het gedoogbeleid voor een 'Siciliaans' slachthuis, al staat die in Bastogne. Een beestenboel.

Veganistisch gekakel

Een plofkip is een dopingkuur, een eierstruif zit vol luizenpoeder, en uit ons koeienvlees willen de gieren zelfs geen rotte hap meer pikken. De roep om biovoeding en het veganistisch gekakel klinken nu weerom luid. Ook de gelovigen van het broeikasevangelie krijgen een stok om het koebeest te verjagen. Volgens het Livestock's Long Shadow-rapport is de vleesproductie verantwoordelijk voor 18 procent van de globale broeikasuitstoot, twee procent meer dan de transportsector. Onze herkauwer produceert per jaar zo'n 2,5 ton CO² waaronder 106 kilo methaangas dat zelfs 25 keer vervuilender is dan CO².

We kunnen met zijn allen vegetariër of veganist worden, maar de ganse wereld ecologisch voeden is echter een utopie.

Toch hou ik me aan mijn biefstukje, al is het uit pragmatisme. We kunnen met zijn allen vegetariër of veganist worden, maar de ganse wereld ecologisch voeden is echter een utopie. De FAO (Food and Agriculture Organisation of the United Nations) vermeldde in het vakblad Nature Communications dat er al snel een gebied zo groot als West-Europa nodig zou zijn om over te schakelen op biologische kunstmestvrije landbouw. Dat zal ten koste gaan van natuur en tropisch regenwoud, schrijven wetenschappers van het Zwitserse onderzoeksinstituut voor organische landbouw FIBL onder leiding van agronoom Adrian Müller. Omdat biologische boeren geen kunstmest gebruiken, moeten er elders ook nog koeien en varkens lopen om de benodigde voedingsstoffen in de vorm van mest te leveren.

Amper 1,1% van de wereldlandbouw is nu biologisch. Om de 9 miljard mensen in 2050 te voeden zal de landbouwproductie met 50% omhoog moeten. Veel gewassen worden nu verbouwd als veevoer en van alle oogst gaat zo'n 30 tot 40 % verloren als afval. Dit betekent dat we volgens hoogleraar bodemwetenschap Jan Willem van Groeningen geen varkens of kippen meer zullen mogen houden en zelfs geen eitje meer bij het ontbijt. 'Ook zal het problematisch worden om nog genoeg rijst te verbouwen in China, het land met de grootste bevolking ter wereld', voorspelde hij in november vorig jaar in de Volkskrant.

En als dezen dan nog allemaal met een depressie zullen rondlopen is het gele gevaar niet ver meer af, want volgens een studie van de UK Medical Research Council blijkt nu dat die planteneters en vleesdervers dubbel zo hoog scoren op de depressie-index. Een Finse meta-analyse wijst op meer neerslachtigheid en een lager zelfbeeld bij de vrouwen, en door minder rood vlees te eten verdubbelt het risico op depressies en angst volgens Australische onderzoekers. Vooral het gebrek aan vitamine B12 en ijzer zou 52% van de veganisten parten spelen.

Het Food Mood-onderzoek van de universiteit van Binghamton in New York kwam in het vakblad Nutritional Neuroscience tot hetzelfde besluit. Het humeur van jongvolwassenen tussen 18 en 29 jaar krijgt een boost na het eten van rood vlees en gevogelte. Vlees bevat componenten van dopamine, het gelukshormoon. Wie minder dan driemaal per week sport of vlees eet heeft een minder goede mentale gezondheid..

Ik ben liever leuke Jan dan sombere Hein, heb nog een steak besteld en mijn wandelschoenen ondergebonden.

Er zullen altijd criminelen zijn die de stal bevuilen, het is de taak van het FAVV om de stal uit te mesten.