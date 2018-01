Drie vrouwen over de liefde in Totdatzeerdoet: 'De perfecte man bestaat niet'

Twee van hen zijn heel tevreden met hun relatie, een is single, maar alle drie zijn ze 'zoekende in de liefde'. Samen schreven Pascale Platel, Roos Van Acker en Nele Van den Broeck een voorstelling over de liefde en wat een mens daarvoor soms lijden kan.