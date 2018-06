Drie VN-experten op onderzoek in Brussel naar 'verdwenen' Libisch geld

Drie experten van de Verenigde Naties zijn in mei in Brussel geweest voor onderzoek naar de zowat 10 miljard dollar Libische fondsen die door de VN in België bevroren zijn en verdwenen zijn. Dat bericht Le Vif/L'Express zondag.