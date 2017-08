Drie op vier auto-ondernemingen niet in orde met Car-Pass

Dat schrijft De Morgen dinsdag op basis van een onderzoek van de Economische Inspectie.

Sinds 2006 moet Car-Pass de koper van een tweedehandsauto de garantie geven dat er niet gesjoemeld werd met de kilometerstand. Elke garagist, bandencentrale of koetswerkhersteller is wettelijk verplicht om bij elk onderhoud of herstelling het aantal kilometers door te geven aan Car-Pass.

Uit een onderzoek van de Economische Inspectie in de eerste vier maanden van dit jaar, blijkt dat 75 procent van de gecontroleerde bedrijven niet in orde is. Vorig jaar was dat nog 65 procent. In een op de vijf gevallen werd vastgesteld dat er verkeerde gegevens werden doorgegeven.

Traxio, de sectorfederatie van de garagehouders, wijst erop dat de Car-Pass zijn nut wel degelijk al heeft bewezen. "Voor de invoering ervan waren er tot 60.000 gevallen van kilometerfraude, nu zijn het minder dan 2.000", zegt woordvoerder Pieter Van Bastelaere. "Het is zoals de witte kassa in de horeca. Via data-onderzoek leveren controles veel meer resultaat op."