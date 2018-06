Drie kwart van de Turken in België stemde voor Erdogan

Drie kwart van de Turken die in België gestemd hebben voor de presidentsverkiezingen, hebben gekozen voor Recep Tayyip Erdogan. Dat blijkt uit cijfers die het Turkse nieuwsagentschap Anadolu maandag online heeft gepubliceerd. Bij de parlementsverkiezingen stemde zowat twee derde van de Turkse burgers in ons land voor AKP, de partij van Erdogan.

In de strijd om het presidentschap haalde Erdogan in België exact 74,85 procent van de stemmen. Zijn belangrijkste concurrent, Muharrem Ince (CHP), moest het stellen met slechts 15,03 procent. Alle stemmen die in België uitgebracht werden, zijn intussen geteld. De populariteit van Erdogan blijkt bijna nergens zo groot te zijn als bij de Turken in België.

Enkel in Libanon (94,0 procent) en in Jordanië (77,5 procent) scoort hij nog beter. Maar ook in buurlanden als Nederland (73,0 procent), Duitsland (64,8 procent) en Frankrijk (63,7 procent) doet de president het opvallend goed.

In eigen land kreeg Erdogan de steun van 52,4 procent van de bevolking. Inclusief de stemmen van de Turkse diaspora, komt hij uit op 52,6 procent.

Ook de uitslag van de parlementsverkiezingen duidt op een grote steun voor Erdogan in België. Zijn partij (AKP) haalde in ons land 64,35 procent van de stemmen. Dat is ruim boven de 42,6 procent die de partij in totaal haalde.

Ongeveer 75.000 Turkse burgers hebben in België een stem uitgebracht, zo blijkt nog uit de cijfers van Anadolu. Dat is meer dan de helft van het aantal Turkse Belgen dat als kiezer geregistreerd stond.

De Turkse kiezers konden van 15 tot en met 19 juni in Brussel of Antwerpen stemmen.