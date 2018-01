Dreigingsniveau omlaag: Crevits vraagt scholen waakzaam te blijven

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) vraagt aan de scholen om 'waakzaam' te blijven. Dat het dreigingsniveau in België van niveau 3 (ernstig) naar niveau 2 (gemiddeld) is gezakt, is volgens de CD&V-minister 'goed nieuws', maar er blijven wel 'risico's bestaan'.