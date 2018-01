Dreigingsniveau in België daalt van 3 naar 2

Het dreigingsniveau in België wordt verlaagd van niveau 3 (ernstig) naar niveau 2 (gemiddeld), behalve voor specifieke doelwitten. Dat heeft het OCAD, het orgaan voor de dreigingsanalyse in ons land maandag beslist. Premier Charles Michel heeft de beslissing bekendgemaakt na afloop van de Nationale Veiligheidsraad. Met de verlaging van het dreigingsniveau wordt ook de aanwezigheid van de militairen op straat teruggeschroefd. Hun aantal wordt 'op een proportionele manier' teruggeschroefd, aldus premier Michel.

Sinds de aanslagen in Parijs in november 2015 werd het dreigingsniveau in België verhoogd naar 3, het niveau waarbij de dreiging 'mogelijk' en 'waarschijnlijk' is. Eind november 2015 gold in het Brussels gewest zelfs even niveau 4, het hoogste niveau waarbij de dreiging 'ernstig' en 'zeer nabij' is.

Na de aanslagen van 22 maart 2016 in Zaventem en Brussel gold dat hoogste niveau enkele dagen voor het hele land.