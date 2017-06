Dossier Samusocial wordt mogelijk doorgespeeld aan parket

De burgemeester van de stad Brussel, Yvan Mayeur (PS), gaat de rood-blauwe meerderheid van de gemeenteraad donderdagavond bijeenroepen om zijn ontslag aan te bieden. Dat heeft het kabinet van de burgemeester aan Belga verklaard.

De afgelopen dagen was de druk op de burgemeester van Brussel enorm toegenomen na onthullingen over de zitpenningen die betaald werden aan de bestuurders van de Brusselse daklozenorganisatie Samusocial.

Ook vanuit de eigen coalitie en eigen partij klonk de roep om het ontslag van Mayeur steeds luider. Coalitiepartners SP.A en Open VLD vonden dat Mayeur zijn verantwoordelijkheid moest nemen na het vernietigend rapport over Samusocial. Ook Brussels minister-president Rudi Vervoort had gezegd dat Vervoort over zijn ontslag moest nadenken.

Yvan Mayeur werd in 2013 burgemeester van Brussel toen de 69-jarige Freddy Thielemans de fakkel doorgaf.

Ook Pascale Peraïta (PS) beslist om op te stappen. Dat meldt het kabinet van de Brusselse OCMW-voorzitster aan Belga, zonder verder commentaar.

Ook zij zal haar ontslag donderdagavond op een vergadering van de meerderheid in de gemeenteraad van socialisten en liberalen aanbieden. Peraïta kwam ook in opspraak naar aanleiding van de zitpenningen die ze als lid van de raad van bestuur en het bureau van de daklozenorganisatie Samusocial. Peraita ontving op drie jaar tijd zo'n €50.000 via Samusocial.

Het ontslag van Brussels burgemeester Yvan Mayeur (PS) was onafwendbaar, zegt Groen-voorzitster Meyrem Almaci. 'Groen vroeg hier al sinds maandag naar. Hij heeft zich samen met socialistische partijgenoten verrijkt op de kap van daklozen. Zijn ontslag was dan ook de enige mogelijkheid.' De groenen willen de oude politieke cultuur in Brussel nu 'met wortel en tak uitroeien'.

Gemeenteraadslid Bart Dhondt wijst erop dat de verontwaardiging bij de burger over de Samusocial-zaak totaal was. 'Eigenlijk had Mayeur meteen de eer aan zichzelf moeten houden, maar hij bleef zich hardnekkig vastklampen aan zijn post.' De groenen eisen overigens ook het ontslag van OCMW-voorzitster Pascale Peraïta. 'Beiden moeten ook het geld teruggeven aan de daklozen voor wie het was bedoeld.'

'Het is goed dat mijnheer Mayeur opstapt. Na alles wat boven water was gekomen is dit de enige optie die overbleef', CD&V'ster Bianca Debaets op de aankondiging dat Yvan Mayeur (PS) later op de avond ontslag zal nemen als burgemeester van de stad Brussel. Debaets zit in Brussel Stad in de oppositie, maar is staatssecretaris in de Brusselse regering, waar ze onder meer samen met de PS zetelt.

Ondanks de aankondiging van het ontslag is dit voor Debaets 'een trieste week voor de Brusselse politiek'. 'Als ik één les trek, is het dat het bestuur van de stad Brussel dringend anders en beter moet.'

Brussels sp.a-schepen Ans Persoons is 'blij dat het gezond verstand zegeviert.' Dat zegt ze nadat bekend raakte dat Yvan Mayeur (PS) donderdagavond ontslag zal nemen als burgemeester van Brussel door de aanhoudende druk op hem na de heisa rond de zitpenningen die hij ontving bij de daklozenorganisatie Samusocial.

'Het is een terechte en noodzakelijke beslissing', stelt Persoons. Donderdagavond volgt nog een nieuw schepencollege en worden verdere beslissingen, zoals wie de nieuwe burgemeester moet worden, besproken. 'Ik begrijp dat het vertrouwen weg is na wat er allemaal gebeurd en aan het licht gekomen is. Ook ik was verrast. Door de juiste beslissingen te nemen hopen we nu mee voor een golf van vernieuwing te zorgen.'

De naam van PhilippeClose (PS) werd al meerdere keren genoemd als nieuwe burgervader, maar daarvoor is het nog te vroeg, vindt Persoons. Ook het feit of er opnieuw een PS-kopstuk aan het hoofd moet komen in de Stad Brussel staat nog ter discussie. Net zoals het feit of de sp.a in de toekomst opnieuw zijn steun kan verlenen aan de PS.

De cdH van Brussel Stad is verheugd over de beslissing van PS-burgemeester Yvan Mayeur om ontslag te nemen. Net als andere fracties vindt ze de beslissing 'onvermijdelijk' na de opeenvolgende onthullingen en tegenspraken in het dossier van de zitpenningen bij Samusocial. De partij eert 'de energie waarmee hij zijn stad wilde ontwikkelen, ook al deelden we niet altijd dezelfde ideeën en zeker niet de methodes'.

"Na het regeringsrapport was de geloofwaardigheid van Mayeur volledig weg", reageert N-VA gemeenteraadslid Johan Van den Driessche op het aftreden van zowel Brussels burgemeester Yvan Mayeur (PS) en OCMW-voorzitster Pascale Peraïta (PS). Van den Driessche hoopt nu op "een wit konijn" als nieuw burgemeester.

"De grote vraag voor de PS wordt: wat nu?", stelt Van den Driessche. "Om eerlijk te zijn hoop ik dat men voor de Stad Brussel komt met een wit konijn, met iemand die nieuw is." Ook naar het Brussels gewest toe, rekent de N-VA'er op een betere verstandhouding met minister-president Rudi Vervoort, overigens een partijgenoot van Mayeur. "Ik hoop dat de nieuwe burgemeester een betere relatie creëert met het gewest, want de relatie tussen Mayeur en het gewest was niet goed. Er ging bijna geen gemeenteraad voorbij zonder kritiek."

Op Twitter reageerde PS-voorzitter Elio Di Rupo dat de beslissing van Yvan Mayeur om op te stappen 'de enige noodzakelijke beslissing' was. Voorzitter van de PS in Brussel, Laurette Onkelinkx, had het over een 'moeilijke en moedige, maar nodige beslissing'.

Brussels Minister Pascal Smet zei in De Afspraak dat de Brusselse regering bekijkt of het dossier van Mayeur en Peraita moet worden doorgespeeld aan het federaal parket. Het lijkt er immers op dat Mayeur en Peraita zichzelfs forfetaire bedragen hebben uitgekeerd terwijl dat niet in de statuten staat.

Zoals hierboven vermeld, circuleert de naam van Phillipe Close als opvolger van Mayeur. Volgens Rik Van Cauwelaert staat het op papier dat Close de opvolger wordt van Brussels burgemeester Yvan Mayeur die donderdag zijn ontslag aandient na het zitpenningenschandaal van Samusocial. 'Toen voormalig Brussels burgemeester Freddy Tielemans de fakkel doorgaf aan Mayeur zou er op papier zijn vastgelegd dat indien Mayeur geen burgemeester meer zou zijn, Close hem zou opvolgen', zegt Van Cauwelaert in De Afspraak.