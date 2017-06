Dope doet leven: 'Ik zeg het niet graag, maar coke brengt verdieping in onze relatie'

'Het komt voor in de beste families', zong Noordkaap in 1992. Stijn Meuris doelde op plots stoppen met functioneren. Een kwarteeuw later zou het evengoed over cocaïne kunnen gaan. Ooit was het de roes van de boven- en de onderlaag: brandstof voor yuppies in de ratrace, puin voor junkies met een schuldenberg. Maar het afgelopen decennium waaide het witte poeder vanuit de Antwerpse haven, het Europese cocaïneverdeelcentrum bij uitstek, als een stofwolk over Vlaanderen. In zowat elk gehucht tussen Noordzee en Maas gaat vandaag een bankkaart in een betaalautomaat waarmee afgelopen weekend een lijn werd gelegd. Ook bij heel gemiddelde mensen. De kinderen worden voor het weekend naar de grootouders gestuurd, er wordt een sms'je getikt, en twintig minuten later staat een durfondernemer met drie gram cocaïne voor de deur. Twee betalen, de derde gratis: ook drugsdealers hebben koopjesdagen.

...