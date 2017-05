Door België opgepakte mensensmokkelaars zullen in Italië vervolgd worden

Dat meldt Steven Vandeput op zijn website.

"Om de mensenhandel te stoppen, is het belangrijk dat de smokkelaars vervolgd worden. België heeft echter geen wettelijk kader om misdrijven als mensenhandel op volle zee te vervolgen en het mandaat van operatie Sophia beperkt zich vandaag nog altijd tot het gebied van de volle zee", zo verduidelijkt de minister. Aan die problemen wordt nu een mouw gepast. In Italië sprak Vandeput dinsdag met zijn Italiaanse collega Roberta Pinotti af dat er "een sluitend juridisch kader" zal komen "om mensensmokkelaars op te pakken zodat ze daarna vervolgd kunnen worden in Italië".

Op de VRT-radio verduidelijkte Vandeput intussen dat het de bedoeling is om mensen van de Italiaanse autoriteiten mee te sturen op het Belgische schip. Als grensland kan Italië immers wel "de nodige juridische gevolgen" geven, aldus de minister. Het juridisch kader zou klaar moeten zijn tegen 12 juni, wanneer de Louise-Marie haar nieuwe missie aanvat.

Meer algemeen zijn Vandeput en Pinotti van oordeel dat mensensmokkel ook binnen de territoriale wateren van Libië en in Libië zelf moet worden aangepakt, "maar dat de stabiliteit in het land daarvoor ontbreekt".