Dood Jonathan Jacob: hof van beroep bevestigt celstraffen met uitstel voor verzorgers en 'bottinekes'

In de zaak over de dood van Jonathan Jacob (26) heeft het Antwerpse hof van beroep zwaardere straffen opgelegd aan de leden van het Bijzondere Bijstandsteam (BBT). De teamleider werd veroordeeld tot negen maanden cel met uitstel voor onopzettelijke doding, zes teamleden kregen zes maanden cel met uitstel. In eerste aanleg hadden zij allemaal nog vier maanden met uitstel gekregen.

De straffen van de toenmalige directeur en de psychiater van de Broeders Alexianen in Boechout werden bevestigd: zij kregen zes maanden cel met uitstel voor schuldig verzuim. Een achtste BBT'er en de politiecommissaris die het team had opgetrommeld, werden vrijgesproken.